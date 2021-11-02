Sağlıkçılarımız Fedakârlığın Sembolü Olmuştur

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Öz-Sağlık Sen İl Başkanı Murat Arifoğlu ve yönetimini makamında ağırladı. Pandemiyle mücadele süreçlerinin değerlendirildiği ziyaret sonrası konuşan Başkan Güngör, “Hamdolsun, hükümetimizin gayretleri ve sağlıkçılarımızın fedakarlıklarıyla pandemi sürecinde Türkiye’miz tüm dünyaya örnek bir mücadele azmi ortaya koydu. Tüm sağlıkçılarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. Öz-Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.