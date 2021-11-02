Sağlıkçılarımız Fedakârlığın Sembolü Olmuştur
Öz-Sağlık Sen Kahramanmaraş Şubesi yönetimini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sağlıkçılarımızın fedakârlıklarıyla pandemi sürecinde Türkiye’miz tüm dünyaya örnek olan bir azmi sergiledi” diye konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 15:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Öz-Sağlık Sen İl Başkanı Murat Arifoğlu ve yönetimini makamında ağırladı. Pandemiyle mücadele süreçlerinin değerlendirildiği ziyaret sonrası konuşan Başkan Güngör, “Hamdolsun, hükümetimizin gayretleri ve sağlıkçılarımızın fedakarlıklarıyla pandemi sürecinde Türkiye’miz tüm dünyaya örnek bir mücadele azmi ortaya koydu. Tüm sağlıkçılarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. Öz-Sağlık Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6
Günlük GazetelerTümü