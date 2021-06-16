Sağlıklı Günler’de “Fibromiyalji Sendromu (Kas Romatizması)” konuşuldu!
Programa, Özel Megapark Hastanesinden Uzm. Dr. Nagehan Öncülokur konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 12:11 16.06.2021, 18:32
Her hafta Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan SağlıklıGgünler programının bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nagehan Öncülokur oldu.
Kurtuluş Şükür’ün sunumlarıyla ekranlarınıza gelen programda “Fibromiyalji Sendromu (Kas Romatizması) ve Tedavi Yöntemleri” konuşuldu.
Uzm. Dr. Nagehan Öncülokur Programda Kas Romatizmasını anlatarak tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
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