Sağlıklı Günler’de Geleneksel Tıp ve PRP Uygulaması konuşuldu
Aksu TV ekranlarında her hafta salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günler programının bu haftaki konuğu Özel Markası Hastanesi doktorlarından mikrobiyoloji uzmanı Uzm. Dr. Sümeyra Alkış Koçtürk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.02.2022, 11:18 23.02.2022, 14:52
Programda, Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Uzm. Dr. Sümeyra Alkış geleneksel tıp ve PRP tedavisi hakkında gerekenleri anlattı.
Namaz Vakti 23 Şubat 2022
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