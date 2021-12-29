Sağlıklı Günlerde “Kulak Nezlesi” konuşuldu!

Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Op. Dr. Hanifi Dağoğlu kulak nezlesinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlattı.

Konuşmasının devamında Dağoğlu, kulak nezlesinin hangi şikayetlerle ortaya çıktığını anlattı.