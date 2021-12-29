Sağlıklı Günlerde “Kulak Nezlesi” konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında her hafta Salı günü seyircisiyle buluşan Sağlıklı Günlerin bu haftaki konuğu Özel Megapark Hastanesi Doktorlarından kulak, burun, boğaz Uzmanı Op. Dr. Hanifi Dağoğlu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 15:06 29.12.2021, 18:39
Programda Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtlayan Op. Dr. Hanifi Dağoğlu kulak nezlesinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlattı.
Konuşmasının devamında Dağoğlu, kulak nezlesinin hangi şikayetlerle ortaya çıktığını anlattı.
Namaz Vakti 29 Aralık 2021
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