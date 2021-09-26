Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyenlerin yeni adresi!

Türkiye'de İlk Olan Bir Konseptle Yalnızca Sağlıklı, Doğal Ve Hafif Yiyecek-İçeceklerin Servis Edilmesinin Yanı Sıra Alanında Uzman Diyetisyenler Ve Sporcular İle Danışma Hizmeti Veren Diyet Restorandı Food Well Görkemli Bir Açılışla Kahramanmaraş’a Hizmet Vermeye Başladı.

Açılış Sonrası Bir Konuşma Yapan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç İşletmecileri Tebrik Ettiğini Söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İse Çok Özel Bir Yer Olduğunu Vurguladı

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da Yeni İşyerlerinin İstihdama Katkısına Dikkat Çekti.

Chp İl Başkanı Esat Şengün Hayırlı Olsun Temennisinde Bulundu.

Eski Dönem Pazarcık Belediye Başkanı Kamil Dalkara İse Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun Dedi.