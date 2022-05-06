Şahin Savaş Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi
Başmüfettiş ve yazar Şahin Savaş Kahramanmaraş’ta Genç MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2022, 16:51 06.05.2022, 16:57
MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşide, Savaş’ın "van ile süphan” romanı hakkında istişarelerde bulunuldu.
Söyleşiye çok sayıda Genç MÜSİAD üyesi katıldı.
Programda konuşan genç MÜSİAD Şube Başkanı harun kılıç, “gençlerimiz söyleşide eğitim ve tecrübe edinmiş oldu.” dedi.
Başmüfettiş ve yazar Şahin Savaş ise “bize ev sahipliği yaptıkları için genç müsiad’ta teşekkür ederim.” dedi.
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