Şahin’den esnaf annelere anneler günü jesti

Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, esnaf annelere anneler günü hediyesi takdim etti.



Esnaf anneleri oda binasına davet eden Şahin, anneler gününü kutladı. Annelerin fedakar insanlar olduğuna değinen şahin, esnaf annelerin de fedakarlıklarını ikiye katladığını söyledi.

Esnaf ve Bakkallar Odası’nda düzenlenen mini tören ile hediyeleri takdim eden Şahin,“ Esnaf annelerimizi anneler gününde onura etmek istedik. Onlar hem anne hem de esnaf, iki zor işi bir arada yürütmeye çalışıyorlar. Oda yönetimi olarak esnaf annelerimizi destekliyor, anneler gününü kutluyoruz” dedi.



Esnaf anneler de bu özel günde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başkan Şahin’e teşekkür etti.