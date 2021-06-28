Sahne Maraş Oyuncularından ‘Bir Öğrenci Masalı’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle buluşacak. Oyuncu adaylarının hazırlıklarını tamamladığı “Bir Öğrenci Masalı” adlı yeni oyun yetişkin yaş grubuna yönelik sahnelenecek. Yunus Emre Obut’un yazığı ve yönettiği tiyatro oyunu 29 Haziran Salı günü (yarın) saat 19.30’da seyirciyle buluşacak. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.