Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri oyunlarıyla büyük beğeni topluyor!

İlk oyun “Bir Evlenme Teklifi - Ayı” Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gösterime girerek seyirciyle buluştu.



Eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan çocuk ve yetişkin oyunları Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.



Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Piazza AVM’de seyirci karşısına çıkacak oyunlara biletsiz olarak katılım sağlanabiliyor.