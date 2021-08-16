Sahne maraş ücretsiz tiyatro gösterimleri başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan yetişkin ve çocuk oyunları Ağustos sonuna kadar ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. İlk oyun “Bir Evlenme Teklifi - Ayı” bugün Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gösterime girecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu perdeyi yeniden açıyor. Eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan çocuk ve yetişkin oyunları Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Piazza AVM’de seyirci karşısına çıkacak oyunlara biletsiz olarak katılım sağlanabiliyor. Gösterimler, 16 Ağustos Pazartesi (bugün) itibariyle gülmece türündeki “Bir Evlenme Teklifi - Ayı” adlı tiyatro ile başlayacak. Toplumcu gerçekçi Rus yazar Çehov tarafından kaleme alınan oyun, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ağustos sonuna kadar sahnelenecek tiyatro takvimi ise şöyle;
16 Ağustos Pazartesi – Bir Evlenme Teklifi/Ayı – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
17 Ağustos Salı – Bir Evlenme Teklifi/Ayı – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
20 Ağustos Cuma – Benim Güzel Pabuçlarım (Çocuk Oyunu) – 15.00 / 18.00 – Piazza AVM
21 Ağustos Cumartesi – Benim Güzel Pabuçlarım (Çocuk Oyunu) – 15.00 / 18.00 – Piazza AVM
22 Ağustos Pazar – Benim Güzel Pabuçlarım (Çocuk Oyunu) – 15.00 / 18.00 – Piazza AVM
23 Ağustos Pazartesi – Yarından da Yakın – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
24 Ağustos Salı – Yarından da Yakın – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
26 Ağustos Perşembe – Bir Öğrenci Masalı – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
27 Ağustos Cuma – Bir Öğrenci Masalı – 19.30 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi
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