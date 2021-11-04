Sahne Maraş Yeni Oyuncularla Eğitimlere Başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem eğitimleri başladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda oyuncu seçmelerinin ardından eğitimlere start verildi. Yaklaşık 4 ay boyunca devam etmesi planlanan yeni eğitim döneminde, Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan ve uzman eğitmen Yunus Emre Obut tarafından yeni oyuncular yetiştirilecek. Toplamda 22 genç yetenek eğitimlerde; yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi konularda uzmanlaşacak. Eğitim alan kursiyerler aynı zamanda yıl içinde bir dizi ücretsiz oyunla seyirci karşısına çıkmak için hazırlanacak.
75 Yeni Oyuncu 5 Oyunla Alkış Toplamıştı
Sahne Maraş Tiyatro Okulu, bir önceki eğitim döneminde 75 genç yeteneği yetiştirerek birçok oyunla seyirci karşısına çıktı. Komedi, çocuk ve yetişkin oyun türlerinde “Bir Evlenme Teklifi-Ayı”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, “Yarından da Yakın”, “Bir Öğrenci Masalı” ve “Aşk İle Yoldaş” gibi 5 farklı oyunu sergileyen oyuncular yıl içinde seyirciden tam not aldı. Yeni oyuncuların da katıldığı Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun ilerleyen süreçte oyun çeşitliliğini artırması ve turnelere çıkması hedefler arasında.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6