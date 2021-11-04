Sahne Maraş Yeni Oyuncularla Eğitimlere Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda oyuncu seçmelerinin ardından eğitimlere start verildi. Yaklaşık 4 ay boyunca devam etmesi planlanan yeni eğitim döneminde, Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan ve uzman eğitmen Yunus Emre Obut tarafından yeni oyuncular yetiştirilecek. Toplamda 22 genç yetenek eğitimlerde; yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi konularda uzmanlaşacak. Eğitim alan kursiyerler aynı zamanda yıl içinde bir dizi ücretsiz oyunla seyirci karşısına çıkmak için hazırlanacak.

75 Yeni Oyuncu 5 Oyunla Alkış Toplamıştı

Sahne Maraş Tiyatro Okulu, bir önceki eğitim döneminde 75 genç yeteneği yetiştirerek birçok oyunla seyirci karşısına çıktı. Komedi, çocuk ve yetişkin oyun türlerinde “Bir Evlenme Teklifi-Ayı”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, “Yarından da Yakın”, “Bir Öğrenci Masalı” ve “Aşk İle Yoldaş” gibi 5 farklı oyunu sergileyen oyuncular yıl içinde seyirciden tam not aldı. Yeni oyuncuların da katıldığı Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun ilerleyen süreçte oyun çeşitliliğini artırması ve turnelere çıkması hedefler arasında.