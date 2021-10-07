Sahne Maraş’ta doğaçlama atölyesi de tamamlandı

Toplamda 90 oyuncu adayının yer aldığı ve yıl içinde hazırladığı 4 oyunla seyircilerden tam not alan Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu, 6 hafta süren “Doğaçlama Atölyesi” eğitimini de tamamladı. Yönetmen Osman Doğan, “Oyuncularımız, yeni oyunlarla perdeleri açmaya hazırlanıyor” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 07.10.2021, 17:40
Sahne Maraş’ta doğaçlama atölyesi de tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş Tiyatro Okulu” oyuncu adayları profesyonelleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Toplamda 90 katılımcının zorlu eğitimlerden geçtiği okulda, 6 haftalık “Doğaçlama Atölyesi” de tamamlandı. Her haftada oyuncu adaylarına yeni bir yeterliliğin kazandırıldığı atölye ile şehrin muhtelif bölgelerinde anlık ve çevresel faktörlere uyumlu şekilde tiyatro performanslarının yapılabilmesi hedefleniyor. Yıl içinde; Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Evlenme Teklifi/Ayı, Yarından da Yakın ve Bir Öğrenci Masalı adlı dört farklı oyunu sahneleyerek sanatseverlerden tam not alan öğrenciler, doğaçlama tekniğiyle hazırlanmış bir tiyatro gösterisini daha seyirciyle buluşturacak.

Sanatın Başkenti Kahramanmaraş

Sahne Maraş Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Osman Doğan atölyenin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirecek, anlık oyunları performe etmelerini sağlayacak bir eğitimimizi daha tamamladık. Kahramanmaraş’ta sanatın her dalı hakikaten yoğun ilgiyle karşılanıyor. Eğitimlerimize ilk başladığımızda bu denli yoğun bir taleple karşılaşmayı beklemiyorduk. Şimdi 90 kursiyerimiz profesyonel oyuncular olma yolunda. Oyuncularımız önümüzdeki günlerde yeni oyunlarla perdeleri açmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Sahne Maraş #AksuTV #AksuTVHaber
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