Sahte bal nasıl anlaşılır?
Bal vitamin ve mineral kaynağı ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası var. İçerisindeki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, demir sayesinde dolaşım sistemine yardımcı olur. Başlı başına doğal bir enerji kaynağıdır.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 11:44 18.12.2021, 16:13
Peki sahte bal nasıl anlaşılır?
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan bal satıcısı Ali Sapsız, gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkları ve nasıl ayırt edileceğiyle ilgili hususu uygulamalı olarak anlattı.
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