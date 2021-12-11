Sahte diyetisyenlere dikkat!
Diyetisyenlikle ilgili eğitim almamış, birikimi olmayan birçok kişinin diyetisyen rolüne bürünerek insanları yanlış bilgilendirdiği ortaya çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2021, 11:35 11.12.2021, 18:48
Diyetisyenlikle ilgili eğitim almamış, birikimi olmayan birçok kişinin diyetisyen rolüne bürünerek insanları yanlış bilgilendirdiği ortaya çıktı. Diyetisyen Halime Demirciler, online olarak kişilerle görüşmeler yapıp insanların hayatlarını tehlikeye atan sahte diyetisyenlere dikkat etmeliyiz dedi.
Online olarak kişilerle görüşmeler yapıp insanların hayatlarını tehlikeye atan sahte diyetisyenlere dikkat etmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Halime Demirciler: Tahliller çerçevesinde kişinin kronik rahatsızlığı olup olmadığına bakılmalı ve göre yönlendirme yapılmalı” diye konuştu.
Demirciler konuşmasının devamında gidilen diyetisyenin iyi araştırılması gerektiğini söyledi.
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