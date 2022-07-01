Şair Dursun Ali Erzincanlı sohbetiyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinde sahneye çıkan Dursun Ali Erzincanlı, duygu dolu bir programa adını yazdırdı.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 15:58 01.07.2022, 16:09
Şair Dursun Ali Erzincanlı, programda şiirleri ve sohbetiyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şair Dursun Ali Erzincanlı, program sonunda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntacı generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir için kaleme aldığı '30 Kuş' şiirini okurken katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
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