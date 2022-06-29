Şair Erzincanlı ile Naat – ı Şerif Dinletisi
Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran Perşembe günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Şair Dursun Ali Erzincanlı ile Naat – ı Şerif dinletisi gerçekleştirecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 19:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 30 Haziran Perşembe günü (yarın) Şair Dursun Ali Erzincanlı, Naat – ı Şerif dinletisi etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.
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