Şair Erzincanlı ile Naat – ı Şerif Dinletisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 30 Haziran Perşembe günü (yarın) Şair Dursun Ali Erzincanlı, Naat – ı Şerif dinletisi etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davet edildiği belirtildi.