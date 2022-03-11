Şair Genç: “Hayaller Hayatı Anlamlandırır”
Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Nurullah Genç, ‘Hikâyem, Hayatımdır’ adlı etkinlikle kültür sanat dostlarıyla bir araya geldi. NFK’da gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isimler Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, edebi ve mesleki pek çok esere imza atan Prof. Dr. Nurullah Genç, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Moderatörlüğünü Ömer Yalçınova’nın yaptığı ‘Hikâyem, Hayatımdır’ adlı etkinliğe kültür sanat dostları yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Şair Nurullah Genç’e teşekkür ederek Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları hediye etti.
Hayallerin Gerçeğe Dönüşmesi
Herkesin mutlaka bir gelecek hayalinin olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Genç, “Özellikle genç kardeşlerimize bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Hayalleri olmayanın geleceği olmaz kanaatindeyim. Eğer insan geleceğini hayalleriyle süslerse gelecek daha anlamlı hale geliyor. Günü birlik yaşayan kişilerden olmamak gerekir. Zira böyle insanların yarını olmaz. Mutlaka uzun süreli hayallerimizin ve planlarımızın olması gerekir. Bu plan ve hayaller hayatı daha anlamlandırma konusunda bizlere yardımcı olur. Bu hayallerin hakikatlere dönüşmesi için de çalışmak gerekir” ifadelerini kullandı.
Etkinlikler Devam Edecek
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, birbirinden değerli konuklarımızı hemşehrilerimizle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Bugün de kıymetli hocamız Nurullah Genç bizlerle beraber oldu. Davetimizi kabul ederek bu güzel etkinlikte bizlerle olan hocamıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Kültür Sanat Etkinliklerimizde siz değerli misafirlerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.
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