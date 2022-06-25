Şair ve Yazarlar Şiir Dinletisinde Buluştu

“Şair ve Ozanların Yetiştiği Bir Bölgede Yaşıyoruz”

Ashab-ı Kehf Camii Şerifi Kütüphanesinde gerçekleştirilen şiir dinletisinin açılış konuşmasını yapan Ashab-ı Kehf Camii Derneği Başkanı Mehmet Turan, “Bir bahar gecesi yapmak istiyorduk ama nasip olmadı. Bir türlü bahar da gelmedi yaz da gelmedi, bugüneymiş nasip. Bir yaz gecesi, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman akasyalar lavantalar açmaya başladığı zaman bu programı yapmak nasip oldu. Afşinli Elbistanlı ve bölgemizdeki şiir ile ilgilenen yazar arkadaşları davet ettik. Afşin’imiz ve Maraş’ımız biliyorsunuz edebiyat konusunda başarılı bir şehir. Bir sürü şair yazar, ozan yetiştirmiş bir bölgede yaşıyoruz. Hatta şaka amaçlı diyorlar ya her üç kişiden dördü şair diye de söylüyorlar. Afşin’imizde de baya bir şairimiz var” dedi.

Nuri Pakdil’in yakın arkadaşlarından Arif Ay ve Aşık Mahsuni Şerif’in kızı Züleyha Cırık, şiir dinletisne video konferans ile katılarak birer şiir okudu.

“Afşinli Olmak Ayrıcalıktır”

Dinletiye katılan Hayati Vasfi Taşyürek’in oğlu İsmet Taşyürek, “Ashabı Kehf yüce kitabımızda zikredilen bir suredir. Bu memlekette doğup büyüdüğümüz için zalimlere başkaldıran o insanların ayak bastığı topraklara bastığımız için şanslıyız. Afşinli olmak ayrıca bir ayrıcalıktır” dedi.

İsmet Taşyürek, babasının şiirini ve kendi şiirini okurken davet edildiği için teşekkür etti.

Afşinli Şair Ahmet Süreyya Durna, böyle bir programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek bir şiir okudu. Muharrem Aycan, Hayati Vasfı Taşyürek’ten ‘Saçların’ adlı şiiri okurken, Halit Aksu, Haşim Kalender, Bedir Boz, Celalettin Kurt, Ergün Küçük, Koray Kıraç, Erdem Cuma Karataş, Hüseyin Kara, Mustafa Hamiş, Hacıali Karabulut, Mehmet Osmanoğlu, Ömer Gündoğan, Harun Çitil, Akif Dut ve Ömer Kaya birer şiir okudu.