Şairler Tepesi Kahramanmaraş’ın En Gözde Sosyal Tesisi Olacak

Seyir Terası olarak bilinen tesislerde hızla devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Hayrettin Güngör, bölgenin isminin Şairler Tepesi olarak markalaşacağını açıkladı. Başkan Güngör, “Şehrimizin turizm alanlarının altyapısını güçlendiriyoruz. Seyir terası olarak bilinen alanda yeni çay bahçeleri oluşturduk. Restoranımız da tamamlanmak üzere. Burada bir markalaşma yaparak isim değişikliğine gidiyoruz. Alanın ismini Şairler Tepesi olarak markalaştırıyoruz. Restoran olarak düşündüğümüz kapalı mekânı Ahir Sofrası, çay bahçelerini de Bahçe Mihriban ve Bahçe Mona Roza olarak markalaştıracağız. İnşallah bu mekân Kahramanmaraş’ın en gözde sosyal tesislerinden biri olacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 09:15
Şairler Tepesi Kahramanmaraş’ın En Gözde Sosyal Tesisi Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, beraberinde meclis üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar ile Seyir Terası olarak bilinen bölgedeki yenileme çalışmalarını inceledi. Ekiplerden son durum ile ilgili bilgileri alan Başkan Güngör, ilk olarak Kuzey Çevre Yolu’ndan tesislere bağlantı sağlayan yoldaki genişletme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Hayrettin Güngör, “Sosyal tesislerimiz ile Kuzey Çevre Yolu arasında bağlantı sağlayan yol, darlığı sebebiyle şikâyet konusu oluyordu. Gerekli çalışmayı tamamladık. Yolun genişliğini 12 metreye çıkardık ve asfaltladık. Ekiplerimiz aydınlatma altyapısını hazırlıyor. Hamdolsun bu sorunu çözmüş olduk” diye konuştu.

Turizm Altyapısını Güçlendiriyoruz

Yol incelemesinin ardından tesis içerisinde de devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Belediyemize ait teras kafe olarak bilinen mekândayız. Bir şehrin turizm potansiyelini artırmak için sahip olduğumuz potansiyeli geliştirmek gerektiğini ifade ediyoruz. Kahramanmaraş’ın çok önemli bir kapasitesi, potansiyeli var. Başkonuş, Yavşan, Fırnız, Yeşilgöz, Ali Kayası, Elbistan Pınarbaşı çok önemli doğal mirasımızdan sadece bazıları. Bu bölgelerin alt yapısını güçlendirdiğimizde şehrimizin turizm potansiyeli de artmış olacak. Tabi şehir merkezimizde de Çamlık, Pınarbaşı ve bu alan önemli marka bölgelerden. Turizm potansiyelimizi artırma hedefiyle burada önemli bir çalışma başlattık” dedi.

Restoran Tamamlanıyor

Şehir merkezinden çok kısa süren bir mesafede yer alan tesisin yoğun bir şekilde tercih edildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak yap-işlet-devret modeliyle işletilen mekanı süresi bittikten sonra devraldık. Alanda restoran ve çay bahçelerimiz yer alıyor. Bölge, şehir merkezinden çok kısa süre mesafede çok güzel bir havaya sahip. Panoramik şehir manzarası var. Burada altyapısını güçlendirdiğimiz çok nezih bir restoranı bitirmek üzereyiz. Mutfağı, toplantı salonları, sosyal alanları ile çok nezih bir mekan oluşturuyoruz. Alanı genişlettik, çay bahçelerini de yeniledik” diye konuştu.

Şairler Tepesi Markalaşıyor

Yeni sezonda tesisin Şairler Tepesi ismiyle hizmet vermeye başlayacağını da açıklayan Başkan Hayrettin Güngör, “Burada bir markalaşma yaparak isim değişikliğine gidiyoruz. Alanın ismini

Şairler Tepesi olarak markalaştırıyoruz. Sloganımız da yeme, içme, şor. Restoran olarak düşündüğümüz kapalı mekanı Ahir Sofrası, çay bahçelerini de Bahçe Mihriban ve Bahçe Mona Roza olarak markalaştıracağız. Biliyorsunuz Mihriban Abdurrahim Karakoç’un, Mona Roza da Sezai Karakoç’un şiirleri. Bu şiirlerden esinlendik. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, son aşamaya geldik. İnşallah bu mekân Kahramanmaraş’ın en gözde sosyal tesislerinden biri olacak. Tüm vatandaşlarımıza da Kahramanmaraş’a yılda en az bir kez gelin ve Şairler Tepesi’ni de görmeden gitmeyin diyoruz” ifadelerini kullandı.

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