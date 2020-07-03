Sakarkaya Grup Yoluna sathi kaplama
Yol yapım ve onarım hizmetlerine ağırlık veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Pazarcık İlçesi Sakarkaya Grup Yolunda sathi kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2020, 16:19
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım ve onarım çalışmaları il genelinde aralıksız sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık İlçesi Sakarkaya Grup Yolunda sathi kaplama çalışmalarına başladı.
Pazarcık İlçesinde Sakarkaya, Kısık, Musolar ve Karaağaç mahallelerinin kullanımında olan 19 kilometrelik yolda yapılan sathi kaplama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarkaya Muhtarı Mehmet Çetin, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
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