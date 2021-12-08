Sakarkaya’da ulaşım sorunu büyükşehir’le çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Pazarcık ilçesindeki yeni çalışma noktası Sakarkaya Mahallesi oldu. Yerleşim yerlerine ulaşımın sağlandığı mahalle içi yollar çalışmalarla yenileniyor. Bölgede ulaşım konforu sağlayacak toplam 6 bin 500 metrekarelik parke bordür uygulamasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Geçgeç Köprüsü ve Grup Yolu

Bir süre önce bakıma alınan ve mahallenin giriş – çıkışı için kullanılan Geçgeç Köprüsü de yapılan çalışmalarla yenilendi. Daralmalar sebebiyle trafikte aksamalara neden olan köprü betonarme çalışmalarla güçlendirilirken, genişliği de 9 metreye yükseltilerek çift şeritli trafik akışına uygun hale getirildi. Toplam uzunluğu 20 kilometreyi bulan grup yolu da sathi asfaltla yenilenen bölgede ulaşım sorunu önemli ölçüde çözülmüş oldu.