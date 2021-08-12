Sakarya’nın Yeni Kavşağı Tamam
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ana güzergâhın bağlandığı Abdal Halil Ağa Caddesi’nde başlatılan kavşak çalışması tamamlandı. Duraklı ve Sakarya dâhil bölge mahallelerine ulaşım için kullanılan ana arterde trafik akışı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.08.2021, 17:36 12.08.2021, 18:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafikte güvenliği sağlayacak önemli bir çalışmayı daha tamamladı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Duraklı ve Sakarya dâhil olmak üzere birçok mahallesine ulaşım sağlayan Abdal Halil Ağa Caddesi’ne yeni bir kavşak kazandırıldı. Fetih Bulvarı, Sakarya Caddesi ve Doğukent mevkii çıkışı dâhil 5 ana güzergâhın bağlandığı arterde ayrıca bölgesel yıpranmalar da tespit edildi ve sıcak asfalt çalışmasıyla onarıldı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlanan kavşağın hizmete girmesiyle bölgedeki trafik akışı düzenlenmiş oldu.
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