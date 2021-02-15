Salgınla Mücadeleyi kamu spotu hazırlayarak anlattı!

Onikişubat belediyesi covid 19 ile mücadelesini kamu spotu hazırlayarak anlattı. İşte Onikişubat belediyesini pandemide vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetler.



Dezenfektan, cerrahi maske, ihtiyaç kolisi ve sağlık paketi gibi birçok dalda vatandaşların yanında olan Onikişubat belediyesi ilçesindeki vatandaşları için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.