Salim Cebeloğlu Elbistan ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, öğle saatlerinde geldiği Elbistan’da, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ile birlikte yaya olarak dolaşıp yolda gördüğü vatandaş ve esnaflarla sohbet etti. Cebeloğlu vatandaşlara emniyet açısından sorun ve talep ve önerilerinin olup olmadığını sordu.

Günü Elbistan’da geçirerek vatandaşların emniyet teşkilatı hakkında düşünce ve önerilerini öğrenmek istediğini belirten Cebeloğlu, genel gidişatın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bu tür ziyaretleri belirli aralıklarla yineleyeceğini belirten Cebeloğlu: “Teşkilatımızın hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımızın sorun, talep ve önerilerini almak üzere Elbistan’a geldim. Esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ederek sorunları olup olmadığını sordum, talep ve önerilerinin olup olmadığını sordum. Sağ olsun vatandaşlarımız polisin çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler. Ben başta İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Kayhan olmak üzere tüm personelimizi görev bilinci ve duyarlı davranışlarıyla halkın takdirini, sevgisini kazanmalarından dolayı kutluyorum. Elbistan halkına da göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı