Salim Cebeloğlu kaç yaşında, nereli?
19 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Niğde İl Emniyet Müdürü görevini yürüten Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Bu atamadan Niğde'de boşalan göreve ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş getirildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız Niğde İl Emniyet Eski Müdürü Salim Cebeloğlu’na ilişkin Salim Cebeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine 19 Ağustos 2017 tarihinde atanan ve günümüze kadar sürdüren Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Bu atama sonrası Niğde'de boşalan göreve ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü görevini yerine getiren Ömer Faruk Karataş getirildi. Bu son dakika gelişmesinin sonrasında Niğde Eski İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na ilişkin Salim Cebeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları vatandaşlarımızca merak edilmeye başlandı.
SALİM CEBELOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1967 yılında Elazığ'da doğdu. 1990 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başladı.
1990-1994 yılları arasında Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevine,
1994-1998 yılları arasında Van Emniyet Müdürlüğünde,
1998-2006 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,
2006-2007 yıllarında Giresun Emniyet Müdürlüğünde,
2007-2009 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,
2009-2012 yıllarında Bingöl Emniyet Müdürlüğünde,
2012-2014 yıllarında İstanbul Arnavutköy POMEM'de
2014-2016 yıllarında Van Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş, 2016 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürürken 19.08.2017 tarihli kararname ile Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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