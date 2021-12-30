Salim Cebeloğlu’ndan yeni yıl mesajı

Meydana gelebilecek her türlü olayın önlenmesinde sizlerin vereceği destekle suç ve suçluyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecektir. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği ve de vereceği destektir.

Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimi ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, Teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar; yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerim.