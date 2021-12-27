Salman Kapanoğlu’nun Stand-Up gösterisine yoğun ilgi!
Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu’nun ele aldığı Bir Tatlı Tebessüm isimli Stand-Up gösterisi, KSÜ kongre merkezi büyük salonda sahne aldı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 16:27 27.12.2021, 19:09
Katılımcılar Salman Kapanoğlu’nun Stand-Up gösterisine yoğun ilgi gösterdi, izleyenler kahkahalara boğuldu.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu, desteklerinden dolayı KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’a teşekkür ederim” dedi.
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