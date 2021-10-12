Saloon Umay Kuaför ve Güzellik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta Saloon Umay Kuaför ve Güzellik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.10.2021, 15:49 12.10.2021, 18:54
30 yıllık tecrübeyi Üngüt mevkiinde açmış olduğu iş yeriyle hanımların hizmetine sunan Saloon Umay Kuaför ve Güzellik Merkezi müşterilerini bekliyor.
Merkez de saç bakımında epilasyona kadar birçok işlemlerin yapılabildiğini söyleyen Saloon Umay Kuaför ve Güzellik Merkezi işletme sahibi Fatma Karabayır “tüm Kahramanmaraşlı hanımlarımızı salonumuza bekliyoruz” diye konuştu.
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