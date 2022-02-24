Şalvar Güreşi Dünya Basınında!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası’nın yankıları sürüyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen organizasyonda 40 ülkeden 400 sporcu kıyasıya mücadele etmişti. Altın kemerin sahibi İsmail Balaban olurken yabancı sporcular da turnuvanın önemli bir deneyim olduğunu belirtmişti. Bu kapsamda Almanya’da yayın yapan Kreiszeitung gazetesi, sporcuları Marcus King’in deneyimlerini sayfalarına taşıdı.