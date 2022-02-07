Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası Kahramanmaraş'ta sona erdi!
Kahramanmaraş’ta Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası’nda 40 ülkeden 300’ün üzerinde sporcu kıran kırana mücadeleler ortaya koyarak madalya için kıyasıya ter döktü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen uluslararası güreş şampiyonasına ünlü başpehlivan Recep Kara ve İsmail Balaban gibi önemli sporcular katılırken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Gençlik Ve Spor Müdürü Cemil Boz, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı Ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu mücadeleyi pür dikkat takip etti.
Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanan şampiyonaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “bunun gibi dev organizasyonları artıracağız” dedi.
Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Kazancı ise sporun gelişmesi için emek harcayan yetkililere teşekkür etti.
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