Samet Demir ebediyete uğurlandı!
Aksu TV’nin ana kumanda bölümünde çalışan mesai arkadaşımız Samittin Demir, Göksu’nda son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 16:43
Demir, doğal gaz çıkış borusunun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine, gazın evin içerisine sızması sonucu hayatını kaybetmişti.
Mesai arkadaşımız Samittin Demir, sevdalısı olduğu Göksu’nda dualar eşliğinde uğurlandı.
Göksun ilçesi onun için ayrı bir sevdaydı. O doğduğu büyüdüğü toprakların tanıtımı için büyük fedakârlıklar yapmıştı. Göksu’na adeta âşıktı. Demir’e, Aşık olduğu topraklarda son görev yapıldı.
Göksun ulu Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında Demir’i sevenleri yalnız bırakmadı.
Samittin Demir’in, cenazesi Göksun Hacımirza mahallesi mezarlığına defnedildi.
Aksu TV ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.
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