Samet ve Nazlı görkemli bir düğünle dünya evine girdi!

Uzun yıllar kamuoyununda yakından takip ettiği çalışmalarda kent siyasetinde aktif bir şekilde bulunarak mücadele veren Beşen ailesini bu mutlu günlerinde devlet erkanı, siyasetin üst kademesi iş insanları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün gerçekleştirdiği genç çiftin nikah akdinde 54. Hükümet Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi nikah şahidi olarak yer aldı.

Gerçekleştirilen nikah akdinden sonra genç çiftler ve sevenleri çalan şarkılarla keyifli anlar yaşadı.

Genç çiftin bu mutlu gününde yalnız bırakmayanlar ise duygularını Aksu Haber’e paylaştı.