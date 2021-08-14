Sami Kervancıoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 14:34 14.08.2021, 14:41
Kervancıoğlu ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımında:
"Bilal Erdoğan Beyefendi ile Kahramanmaraş’ımızı konuştuk.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan beyefendi ile İstanbul’da bir araya geldik. Nazik kabülünden dolayı Bilal Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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