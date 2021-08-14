Sami Kervancıoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi

Kervancıoğlu ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımında:

"Bilal Erdoğan Beyefendi ile Kahramanmaraş’ımızı konuştuk.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan beyefendi ile İstanbul’da bir araya geldik. Nazik kabülünden dolayı Bilal Erdoğan beyefendiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.