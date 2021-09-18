Sami Kervancıoğlu Kahramanmaraş’ta fıstık hasadına katıldı

Kervancıoğlu, Bereketli topraklarda yetişen Pazarcık Fıstığı hasadını belediye başkanı İbrahim Yılmazcan ile birlikte yaptı

Fıstık yetiştiriciliği Tilkiler, Taşdemir, Yumaklıcerit, Ufacıklı, Ganidağ Ketiler, Kizirli, Yukarı Mülk ve Aşağı Mülk bölgelerinde yoğun olarak yapılıyor.

Tilkiler mahallesinde fıstık yetiştiricileriyle bir araya gelen karvancıoğlu ve Yılmazcan, tatlı ikramı yaparak istişarelerde bulundu.

Burada çok verimli fıstıkların yetiştiğini belirten Kervancıoğlu şunları söyledi

Pazarcık fıstığının lezzetinin farklı olduğunu belirten Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi