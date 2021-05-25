Sami Kervancıoğlu'ndan Ak Partili Vekil Özlem Zengin'e Ziyaret
Alpedo Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özlem Zengin'i ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 18:09
Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin'e Maraş Dondurması ikram eden Kervancıoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:
"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sn Özlem Zengin'i ziyaret ederek Şehrimizin dünyaca ünlü Maraş Dondurması ve yöresel ürünlerini takdim ettik. nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum."
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