Sami Kervancıoğlu'ndan Ak Partili Vekil Özlem Zengin'e Ziyaret

Ak Parti Milletvekili Özlem Zengin'e Maraş Dondurması ikram eden Kervancıoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Sn Özlem Zengin'i ziyaret ederek Şehrimizin dünyaca ünlü Maraş Dondurması ve yöresel ürünlerini takdim ettik. nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum."