Sami Kervancıoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı!

Kervancıoğlu, “Bir avuç hainin yaptığı alçakça darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘dik’ ‘kararlı’ ve “cesur’ duruşu, aziz Türk Milletinin vatanımıza ve demokrasiye sahip çıkması sayesinde önlenmiştir.”dedi

İşte Sami Kervancıoğlu’nun o mesajı:

“15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensupları, vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, bağımsızlığımızı ve demokrasimizi hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu ihanet karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir araya gelen yüce milletimiz; sokaklara, meydanlara inerek şanlı mücadelesi ve duruşu ile dünyaya kahramanlık ve demokrasi dersi vermiştir. Biz biliyoruz ki bu girişimlerin sonu gelmeyecektir. Türkiye’yi içerden fethetme gayretleri hep sürecek, demokrasimiz her zaman böyle ihanetlere ve taarruzlara maruz kalacaktır. Ancak yine biliyoruz ki Aziz Milletimiz, binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi gelecekte de vatanını, bayrağını koruyacak, demokrasisine sahip çıkacaktır. Bu vesile ile Milletimize, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü miras bırakan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum.”