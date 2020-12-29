Sami Kervancıoğlu’ndan Aksu Tv’ye tebrik!

Alpedo Ve Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Anadolu yayıncılar derneği tarafında düzenlenen Anadolu medya ödüllerinde yılı yerel Televizyonu seçilen Aksu Televizyonunu tebrik etti.



Başkan Kervancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

“Aksu TV gerçekten kendini sürekli yeniliyor. Sürekli kendini geliştiriyor. Aksu TV’nin bu başarısına ben de şahitlik ettim. Ve Aksu TV Kahramanmaraş için çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben Aksu TV yönetimini ve çalışanlarını gönülde kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”





