Şampiyon Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi

Okul Sporları 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan liseler arası futbol il birinciliği maçları yapıldı. Sekiz takımın iştirak ettiği futbol maçlarında finalde Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi ile Karacasu Çok Program Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi Antrenör İslam Çuhadar yönetimindeki Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi, Final müsabakasının ilk devresi 0-0 eşitlikle biterken müsabakanın ikinci yarısı gol düellosu ile sonuçlandı. İkinci yarıda beş gol oldu beş golün dördünü Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi rakip fileleri havalandırırken tek golü Karacasu Anadolu Lisesi 66. dakikada penaltı kullanması sonucunda skor 4-1 gösterirken üst üste atak değerlendiremeyen Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi 4-1 skor ile Kahramanmaraş il Şampiyonluğuna 4-1 skor ile adını şampiyonluğa yazdıran takım oldu

Şampiyon olan büyük sevinç yaşayan Şehit İlhan Güleç Anadolu Spor Lisesi’nin şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Bayram Demirci verdi.

Şampiyon olan Şehit İlhan Güleç Lisesini kutlayan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Bayram Demirci, mavi-beyazlı takıma gruplarda başarı dileğinde bulundu. Demirci, turnuvaya katılan takımları da tebrik ederken, hakemlere de il birinciliğine katkıları ve başarılı yönetimlerinde ötürü teşekkür etti. Demirci, Müsabakalara katılan sporculara teşekkür belgesi ve madalya takdim etti.