Samsun'da eşi tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2021, 17:39 15.02.2021, 18:05
Samsun Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Mihrican E'nin cenazesi, memleketi Afşin'e getirildi.
Altunelma Camisi'nde kılınan namaz sonrası Mihrican E'nin cenazesi, Altunelma Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, kadının ailesi ve yakınları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığı öğrenilen Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında dün İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında boğazından bıçaklanan Mihrican E. hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.
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