Sanatçı Ali Kınık Elbistan Festivali'nde sahne aldı
Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nde sanatçı Ali Kınık, konser verdi.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2021, 09:18 30.07.2021, 10:41
Elbistan Belediyesince ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde şarkıcı Ali Kınık, sahne aldı.
Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konsere Kınık'ın hayranları ilgi gösterdi.
Konserde Kınık, çok sayıda eser seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kınık'a çiçek takdim ederek "Koca reis" şarkısını birlikte seslendirdi.
Festivalde bugün akşam Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent sahne alacak.
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