Sanatçı Bilocan Göksunlu vatandaşları coşturdu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince ilçelerde düzenlenen çocuk şenliği ve konser programı kapsamında sanatçı Bilocan Göksun’da sahne aldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinden olumsuz etkilenen çocukları eğlendirmek için ilçelerde şenlik düzenlerken, konserlerle de yetişkinleri eğlendiriyor.
İlçe ilçe gezen şenlik ve konser ekibi, Göksun ilçesinde coşkulu anlar yaşattı.
Göksun Belediyesi iş birliğinde yapılan programda, gündüz saatlerinde kurulan oyun alanlarında çocuklar eğlendirildi, akşam saatlerinde ise sanatçı Bilocan sahne alarak vatandaşları coşturdu.
Göksun’da akşam saatlerinde soğuyan havaya aldırmayan vatandaşlar, Millet Meydanı’na akın etti.
Gündüz çocuklarını eğlendiren vatandaşlar, akşam saatlerinde ise eğlenceyi devraldı. Bilocan’ın hareketli şarkılarına eşlik eden müzikseverler, halay çekip doyasıya eğlendi.
Akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser programında pandemi sürecinin izlerini silen vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.
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|36
|49
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|49
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|36
|48
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|36
|48
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|36
|45
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|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|38
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|O
|P
|1. M.City
|38
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|38
|74
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|38
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