Sanatçı Sevcan Orhan Kahramanmaraş’a geldi!

Açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen konseri öncesi ünlü sanatçı, Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı tarafından Tekerek Şubesi’nde ağırladı.

Hasırcıoğlu Avm pazarcık şubesinin açılışı için Kahramanmaraş’a gelen sevcan orhan mağazayı gezerek bilgiler aldı.

Tekerek şubesine hayran kalan SANATÇI SEVCAN ORHAN, Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’ya böyle güzel bir mağazayı vatandaşlara kazandırdığı için teşekkür etti.

Hasırcıoğlu Avm Yönetim Kurulu Başkanı Halil Hasırcı’da, Pazarcık Şubesi’nin açılışı nedeniyle sanatçı sevcan orhanı Kahramanmaraş halkıyla buluşturduklarını söyledi.