Sanatın Posta Tonu: “Maraş’tan Bir Haber Geldi Bienali”

“Edebiyatın Başkenti” Kahramanmaraş uluslararası bir sanat etkinliğine daha ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KAYES (Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği) işbirliğiyle kentte “Maraş’tan Bir Haber Geldi 1. Uluslararası Mail Art Bienali” düzenlenecek. 15 - 25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, dünyanın farklı bölgelerinden birçok sanatçıyı misafir edecek. Küçük bir objenin, kartpostal veya zarfın sanatsal olarak tasarlanması anlamındaki “Posta Sanatı”, Kahramanmaraş’taki bienalde “Sevgi” ve “Edebiyat” kavramlarını sanatseverlerle buluşturacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada katılımın ücretsiz olduğu bienale başvuru yapacak sanatçıların çalışmalarını “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi Vakıf Tarla Caddesi No:6 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş - TÜRKİYE” adresine posta yoluyla gönderilmesi istendi.