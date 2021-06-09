Sanatseverler resim sergisinde buluştu!
Kahramanmaraşlı Ressam Sait Işık’ın Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve 12 ressamın yer aldığı Mum, Işık, Umut Temalı Resim Sergisinin açılışı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2021, 16:15
Açılış pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
Ayşe Serin Tok, Ayfer Çakar, Bedriye Palabıyık, Fatma Kılınç, Fatma Kavak, Fatma Çiriş, Melek Erat, Nihal Kesici, Sait Işık, Tuba Şimşek, Tuğba Gürocak, Zahide Apak Barazi’nin eserlerin yer aldığı resim sergisi 17 Haziran Perşembe gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Sergi Koordinatörü ve Ressam Sait Işık, yapılan resim sergisinin önemini şu sözlerle anlattı.
Ressam Melek Erat’ta resim sergisinde emeği geçenlere teşekkür ederek resim sergisine sanatseverleri davet etti.
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