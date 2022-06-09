Sanayi esnafından “Sende Büyü Var”diyerek dolandırıyor iddiası

Konuyla ilgili konuşan sanayi esnaflarından Mustafa Tokgöz, bahse konu kişinin yaklaşık 30 esnafı aynı yöntemlerle dolandırmaya çalıştığını söyledi.

Yeni Sanayi Sitesi esnafları, şu sıralar medyum olduğunu söyleyerek, kendilerine dadanan kimliği belirsiz kişiden mustarip.



İddialara göre, elinde ip ve muskayla sanayi içerisindeki işyerlerine girerek, hem ‘Büyü’ bahanesini ortaya atan hem de ‘Senin annen hacca gidecek’ şeklindeki söylemlerle esnafların dini duygularını sömüren kimliği belirsiz kişi, esnafların radarına takıldı. Konuyla ilgili konuşan sanayi esnaflarından Mustafa Tokgöz, bahse konu kişinin yaklaşık 30 esnafı aynı yöntemlerle dolandırmaya çalıştığını söyledi.