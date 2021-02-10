Sanayi kavşak düzenlemesi tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ni Kuzey Çevre Yoluna bağlayan arterde kavşak düzenlemesini tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2021, 16:52 10.02.2021, 17:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini artıracak çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Sanayi Sitesi ve Kuzey Çevre Yolu bağlantısı olarak kullanılan artere akıllı kavşak kazandırıldı. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından bölgedetrafik güvenliğinin sağlanması adına sinyalizasyon çalışmaları, dikey trafik levha işaretlemelerini tamamladı ve kavşak trafiğe açıldı.
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