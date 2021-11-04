Sanayi Sitesi Yatırımlarla Büyüyor

Küçük Sanayi Sitesi’nde oda başkanları ve esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Burada hamdolsun her geçen yıl büyüyen bir sektör var. Hem yeni yerleşke, hem de alt ve üstyapı yatırımlarıyla istihdamın artmasını hedefliyoruz. Öngördüğümüz 50 Milyon TL’lik yatırımın büyük bölümünü gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıl Küçük Sanayi Sitemizin altyapı ve yollarını tamamen yenilemiş olacağız” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 04.11.2021, 15:34
Sanayi Sitesi Yatırımlarla Büyüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Küçük Sanayi Sitesi’nde oda başkanları ve esnaflarla bir araya geldi. Burada esnaflarla sohbet eden Başkan Güngör ziyaret programı sonrası, “Günümüze Sanayi Sitemizdeki esnaflarımızla bir araya gelerek başladık. Ben öncelikle güler yüzleri ve muhabbetleri için hem oda başkanlarımıza hem de esnafımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın küçük sanayi sitesi olarak adlandırılan bu alan gerçekten artık küçük değil, her yıl yatırımlarla daha da büyüyor” ifadelerini kullandı.

50 Milyon TL Üzerinde Yatırım

Açıklamasının devamında hayata geçen yatırımları değerlendiren Başkan Güngör, “Bölgemizde yeni bir yerleşke alanımız var. Orası faaliyete geçtiğinde burada inşallah daha fazla bir istihdam imkânı olacak. Ciddi bir altyapı çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar 50 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım öngördük. Bunun da büyük bir kısmını gerçekleştirdik. İnşallah 2022 yılında yeni yerleşke alanımızın kanalizasyon, içmesuyu altyapısı ve yollarını bitirmiş olacağız. Ana girişte de bir iyileştirme yaptık. Bugün esnafımızın taleplerini aldık, inşallah onları da bir program dâhilinde tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Ziyaret programı sonrası konuşan Kahramanmaraş Teknik Makina ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin beye ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adı küçük ama içerisinde çok büyük şeyler barındıran bir sanayimiz var. Burada Nuri Arıkan Caddesi altyapısı yenilendi, yeni yerleşkemizde çalışmalar sürüyor. 2022’de inşallah ihtiyaçlarımız büyük ölçüde karşılanmış olacak. Hem esnafımız rahatlayacak, hem de yeni istihdama katkı sağlanacak” cümlelerini kaydetti.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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