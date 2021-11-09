Sanayi sitesi’nde asfalt da başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küçük Sanayi Sitesi’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yol yenileme çalışmalarına da başlandı. İlk etapta KASKİ tarafından Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde hayata geçirilen 10 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının tamamlanmasıyla yaklaşık 3 kilometrelik arterde asfalt da başladı. Esnafın mağduriyet yaşamaması için akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla Küçük Sanayi Sitesi’nin ana caddesi tamamen yenilenecek.

50 Milyon TL’lik Yatırım

Başlatılan çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yatırım programımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi’nde yeni bir çalışmayı daha başlattık. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3 kilometrelik Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladık. Esnafımızın mağduriyet yaşamaması için akşam saatlerinde sürdüreceğimiz çalışmalarla arterimizi refüjleriyle tamamen yenileyeceğiz. Yeni dönemde yaklaşık 50 Milyon TL’lik alt ve üst yapı yatırımının gerçekleşeceği Küçük Sanayi Sitesi’ndeki çalışmalarımız bölgedeki esnafımıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.