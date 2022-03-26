Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank dünyaca ünlü Maraş dondurmasını satır ile kesti

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen sanayi ve teknoloji bakanı Mustafa varank dünyaca ünlü Maraş dondurmasını satır ile kesti.

Kervanhan’da Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile bir araya gelen bakan varank’a dondurma şov yapıldı.

Yaklaşık 300 kilogramlık dondurmayı önce Alpedo-Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kesti

Satırla dondurma kesen Bakan Varank’a, Kervancıoğlu dondurma ikramında bulundu.