Sanayici Kadir Kurtul'dan Rektör Özgül'e hayırlı olsun ziyareti
İskur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Kurtul İstiklal Üniversitesi Rektörü Sami Özgül’ü makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2021, 14:44
İstiklal Üniversitesi’nin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı İÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştiren Kahramanmaraş’ın başarılı sanayicisi Kurtul, İstiklal Üniversitesi’nin gelecek yıllarda eğitim ve öğretim alanında şehre daha çok katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.
Kurtul ve Özgül, Kahramanmaraş’ta üniversite ve sanayi iş birliğinin daha fazla yapılması gerektiği konusunu görüşerek, bu konuda daha fazla adım atılması yönünde fikirler paylaştı.
Rektör Özgül tarafından İstiklal Üniversitesi'ne verdiği destekten dolayı İşadamı Kurtul'a plaket takdim edildi.
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